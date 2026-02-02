Hijo de la princesa heredera de Noruega es arrestado antes de su juicio por violación

El hijo mayor de la princesa heredera de Noruega fue arrestado por nuevas acusaciones, informó la policía el lunes, un día antes de su juicio por cargos que incluyen violación en un caso que ha sido una vergüenza para la familia real.

Marius Borg Høiby fue arrestado el domingo por la noche y está acusado de asalto, amenazas con un cuchillo y violación de una orden de restricción, dijo la policía en un comunicado. Medios noruegos citaron a la policía diciendo que los delitos supuestamente ocurrieron durante el fin de semana.

El lunes, el tribunal de distrito de Oslo concedió su solicitud de mantenerlo detenido hasta por cuatro semanas debido al riesgo de reincidencia.

Información tomada de Associated Press