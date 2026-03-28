Hará ‘El Diablo Viste a la Moda 2’ parada especial en CDMX

El esperado regreso de El Diablo Viste a la Moda ya calienta motores y lo hará con una escala especial en México.

20th Century Studios confirmó que parte del elenco de la secuela visitará la Ciudad de México como parte de una gira internacional de promoción que también recorrerá ciudades como Tokio, Seúl, Shanghái, Nueva York y Londres.

El anuncio se realizó a través de redes sociales con un breve video que adelanta el arranque de este tour global, aunque por ahora no se han revelado qué integrantes del reparto estarán presentes en cada parada, incluida la capital mexicana.El Diablo Viste a la Moda 2 llegará a cines el 30 de abril de 2026 y retomará la historia de Miranda Priestly, nuevamente interpretada por Meryl Streep, ahora enfrentando el declive del periodismo impreso y los retos de una industria editorial en transformación.

En este nuevo contexto, el personaje deberá medirse con Emily Charlton, encarnada por Emily Blunt, quien ha escalado posiciones hasta convertirse en una influyente ejecutiva dentro del mundo del lujo, con control sobre inversiones clave para la supervivencia de la revista Runway.

Información de Agencia Reforma