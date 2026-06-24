Hallan a adulto mayor sin vida al interior de su vivienda en la colonia Villa Juárez

Una mujer que repartía volantes en la colonia Villa Juárez, encontró el cuerpo sin vida de un adulto mayor identificado como Ramón, el cual estaba sobre el suelo de la vivienda ubicada sobre la calle Novena y Niños Héroes.



El hombre de aproximadamente 70 años de edad presentaba un golpe en la cabeza y tenía restos hemáticos.

Fueron policías municipales quienes arribaron primero a la escena, los cuales acordaron el área en esperar de periciales. Será la Fiscalía la que determine si se trató de una caída o un homicidio, razón por la abrió una carpeta de investigación.