Catean casa de Cole Thomas Allen tras atentado contra Donald Trump

Agentes estadounidenses catearon la casa de Cole Thomas Allen, hombre detenido tratara de ejecutar un atentado contra Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

El domicilio Cole Thomas Allen, de 31 años de edad, se encuentra en un vecindario de clases media alta de Torrance, en los Los Ángeles, California.

El ingeniero y profesor, a quien muchos han descrito como callado, irrumpió la noche del 25 de abril en el hotel Hilton de Washington D.C. donde se llevaba a cabo la Cena de Corresponsales de la Casa Blancadonde al intentar entrar hirió a un agente con una de las armas que portaba.

Investigan mensajes de Cole Thomas Allen a su familia minutos antes del atentado contra Trump

La casa cateada era la misma en la que vivía con sus padres y otros familiares, a quienes envió mensajes antes del intento de atentado contra Donald Trump.

En los mensajes, Cole Thomas Allen se disculpó por el dolor que pudieran causar sus acciones, dependiendo del éxito o fracaso que tuviera su acción.

Se investigan también probables notas en las que se pronunciaba contra el gobierno del presidente Donald Trump, contra su gabinete e incluso contra el cristianismo.

Atentado contra Donald Trump: investigan viaje, preparativos en solitario y más

De acuerdo con las investigaciones, Cole Thomas Allen viajó de Los Ángeles a Chicago en tren, hizo una parada antes de dirigirse a Washington D.C.

Las investigaciones están en curso y se espera que comparezca a ante un juez próximamente.

Hasta ahora se le ha calificado por el propio presidente Trump como un lobo solitario.