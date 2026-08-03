Grave atropello en Valle Dorado deja a un hombre con fractura y múltiples lesiones

Un hombre de aproximadamente 50 años de edad, perteneciente a la etnia rarámuri, resultó con lesiones de consideración luego de ser atropellado la tarde de este lunes sobre el Periférico Francisco R. Almada, a la altura de la colonia Valle Dorado.

De acuerdo con el reporte preliminar, la conductora de un vehículo Nissan Sentra color blanco circulaba en sentido de este a oeste cuando, antes de llegar a la calle Valle Dorado, el peatón intentó cruzar la vialidad. La automovilista no logró evitar el impacto, proyectando al hombre varios metros sobre el pavimento.

Como consecuencia del accidente, la víctima sufrió una fractura en la pierna izquierda, además de múltiples golpes y heridas abrasivas en distintas partes del cuerpo. Paramédicos de la Cruz Roja le brindaron los primeros auxilios en el lugar y posteriormente lo trasladaron a un hospital para recibir atención médica especializada.

Elementos de la Policía Vial acudieron al sitio para elaborar el reporte correspondiente y realizar el peritaje que permita determinar las circunstancias en que ocurrió el accidente.