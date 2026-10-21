Gran Premio de México perfila su estrategia más allá de 2028; descarta esquemas de rotación de circuitos

Formula 1 Gran Premio de la Ciudad de México realizó un homenaje a la historia del automovilismo nacional con la Ceremonia de la Inducción al Muro de Honor 2026, con la presencia de Jorge Abed, Federico González Compeán, director F1. Foto Germán Cansec

Mientras decenas de trabajadores comienzan el armado logístico del circuito en el Autódromo Hermanos Rodríguez, la organización del Gran Premio de la Ciudad de México proyecta su futuro en la categoría reina del automovilismo. Federico González Compeán, director general del Gran Premio de la Ciudad de México (México GP), perfila su estrategia más allá de 2028. Aunque las negociaciones con Liberty Media -propietaria de los derechos de la competición- comenzarán formalmente entre finales de este año y principios el próximo, no tiene intención alguna de compartir ni alternar su fecha con ninguna otra ciudad de Latinoamérica.

“Hay una estructura del Gran Premio que trabaja todo el año. Pensar en que se trabaje un año sí y un año no, complicaría la logística que hoy tenemos establecida como método de trabajo. No lo hemos pensado, pero no nos gustaría tanto (la idea)”, asegura durante la ceremonia de develación de los nuevos integrantes del Muro de Honor del Deporte Motor -el periodista y narrador Marco Tolama y el ex piloto Alfonso Todelano- en el recinto deportivo de la Magdalena Mixhuca.

La Fórmula 1 ha implementado nuevos esquemas de alternancia con circuitos como Barcelona y Spa-Francorchamps, que se repartirán los Grandes Premios entre 2028 y 2032 (el trazado español en los años pares y el belga en los impares). Sin embargo, la dirección del GP en la Ciudad de México descarta por ahora sumarse a este formato. “Quedan dos años de contrato, pero la F1 ve a México como un referente. Eso nos da la tranquilidad de que seguiremos teniendo el Gran Premio”.

Foto Germán Canseco

Renovación del circuito es para conservar la homologación de Grado 1 otorgada por la FIA

El montaje del paddock, las zonas de hospitalidad y las gradas temporales exige un despliegue de ingeniería a gran escala. En mayo pasado, los organizadores anunciaron una inversión de 202 millones de pesos para remodelar y dar mantenimiento a la pista del Autódromo Hermanos Rodríguez. De acuerdo con un comunicado de Ocesa, empresa operadora de la carrera, la finalidad de la renovación es que el circuito conserve la homologación de Grado 1 otorgada por la FIA (Federación Internacional del Automóvil) para albergar a la máxima categoría.

La edición de esta temporada se llevará a cabo del 30 de octubre al 1º de noviembre como parte del acuerdo firmado en abril del año pasado que garantiza el evento hasta 2028.

“Estamos a 12 días. A veces la lluvia y los días de mucho calor atrasan el montaje, pero todo está funcionando. Desde la organización hasta la recepción del turismo y los espectadores, seguimos contribuyendo para mantenernos en la mente de la F1”, añade Compeán antes de destacar la expectativa que genera el regreso de ‘Checo’ Pérez al circuito. “Tener a más mexicanos en la F1 no depende de nosotros, pero hay escuderías que han apoyado a los nuevos talentos. Ojalá que, en un par de años, podamos ver a dos pilotos locales compitiendo al mismo tiempo”.

Garantizar una carrera en el calendario de Fórmula 1 se ha convertido en la meta de decenas de ciudades en el mundo que buscan acceder a una porción de las ganancias del Gran Circo, cuyos ingresos globales alcanzaron los 3 mil 870 millones de dólares el año pasado, lo que representó un incremento de 14 por ciento con respecto a 2024.

Sólo en la edición de 2025, el Gran Premio de la Ciudad de México generó un impacto económico estimado de 19 mil 840 millones de pesos para el país durante la semana de la carrera. Las entradas se agotaron prácticamente el primer día de su venta.