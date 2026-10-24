“Gracias por creer en mí”: Guillermo Ochoa al americanismo previo a su homenaje

Guillermo Ochoa fue en las dos últimas décadas uno de los principales referentes en activo del americanismo. Se coronó con las Águilas en 2005, se convirtió en titular con la selección mexicana y migró a Europa para después retornar con el club donde se formó. Ahora, tras su retiro, el América le rendirá el domingo un homenaje en el estadio Azteca previo al partido contra Pachuca.

“Querido americanismo, gracias por acompañarme desde el primer día. Gracias por creer en mí cuando sólo era un joven que soñaba con defender esta portería. En el América aprendí lo que significa competir”, indicó Ochoa en un video publicado por las Águilas en redes sociales.

El homenaje a Ochoa, considerado como uno de los ídolos del plantel, estará acompañado del buen paso que tiene el América como líder en el torneo Apertura 2026 de la Liga Mx. No obstante, las Águilas enfrentan una polémica por la baja de Raphael Veiga, de quien se especula que podría dejar pronto al equipo para retornar con el Palmeiras.

Veiga regresa a Brasil

Veiga generó gran expectativa cuando llegó en enero en calidad de préstamo por un año, a opción de compra, con el América pero su desempeño ha sido irregular. El mediocampista no estuvo en los dos recientes partidos del plantel y en esta semana desató controversia al publicar imágenes en las cuales se veía en Brasil, a mitad del torneo de la Liga Mx.

Las Águilas informaron el viernes que Veiga sufrió una lesión en el hombro izquierdo y será sometido a una cirugía. Sin embargo, el Palmeiras, que tiene los derechos del jugador, fue más preciso respecto a la situación del futbolista al publicar que la cirugía y rehabilitación se realizará en Sao Paulo.