Goldman Sachs prevé crecimiento de 1.3% para México en el 2026

México registrará en el 2026 un crecimiento de 1.3% en el PIB, según estimaciones del banco global Goldman Sachs. De acertar con el pronóstico, que está en el consenso del mercado recabado por Citi, mostraría una aceleración desde 0.3% que consideran alcanzó la economía mexicana el año pasado,

Sin embargo, tal como lo explican los economistas para América Latina en la firma, el 2026 será el segundo año consecutivo donde la economía mexicana crecerá por debajo de la media regional, que repetirá con un dinamismo de 1.9%, proyectado por ellos mismos para el 2025.

Al interior del análisis anual Panorama económico para América Latina en el 2026, que titularon este año “Atascado de nuevo en un modesto desempeño”, explicaron que en el caso de México “la falta de apoyo fiscal, la incertidumbre relacionada la relación comercial con Estados Unidos; el resultado de la revisión del T-MEC y el riesgo político interno, son obstáculos para las decisiones de gasto e inversión”. Elementos que reducen las perspectivas para la actividad económica, subrayó aparte el economista para América Latina, Alberto Ramos.

El experto, que lideró al equipo de economistas para la región en el desarrollo del documento, aclaró que el deterioro que prevalecerá para el envío de las remesas en el 2026, por las políticas de Estados Unidos, es otro factor de “sensibilidad” que consideraron para el panorama económico de México.

“La sensibilidad a choques externos de las siete economías más grandes de Latinoamérica que incluyen a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, México y Perú, está determinada por su exposición al comercio internacional, precios de comoditties; remesas y liquidez financiera mundial. En el tema de remesas son Colombia, Ecuador y México los países que están más expuestos”, resaltaron.

Al corte de noviembre, las remesas dirigidas a México traían una caída anual de 5.1 por ciento.

Tal como lo plantearon en el documento, las reservas internacionales son en general adecuadas para el país para enfrentar los choques externos que pudieran presentarse.

El Banco de México recién divulgó que las reservas internacionales sumaron 251,828 millones de dólares al 31 de diciembre del 2025, tras una acumulación histórica de 22,885 millones de dólares.

Aún con repunte de inflación ven política monetaria neutral

En el análisis de Goldman Sachs identificaron a México entre los países de la región que seguirán lidiando con una variación inflacionaria superior de los objetivos de los bancos centrales.

Comparten con México esta distinción, países como Brasil y Colombia, a quienes anticipan una inflación de 4.3 y 5.2%, respectivamente.

El objetivo puntual de inflación de Banxico es 3% y en el área de investigación económica de Goldman Sachs anticipan que el INPC registrará una variación de 4.3% que será superior incluso a la alcanzada en el 2024 que fue de 4.2 por ciento.

Sin embargo, al panorama esperado para la inflación en este año, los expertos de la firma proyectaron que la política monetaria de México seguirá adentrándose en el terreno de la neutralidad, pues anticipan que terminará la tasa en 6.50% este año, tras una breve pausa al arranque.

Renovación del T-MEC y aranceles en marcha

En un recuadro del documento, que dedicaron al desarrollo de políticas de comercio, advirtieron que el equipo de economistas de Goldman Sachs no anticipa cambios relevantes en las políticas arancelarias de Estados Unidos ni en este año ni en el 2027, que son sus elecciones internas.

Comentaron su confianza en que el tratado de libre comercio entre Estados Unidos, México y Canadá se renovará con énfasis en reglas de origen más estrictas y controles adicionales sobre las importaciones norteamericanas y las procedentes de China.

“En nuestra evaluación, una revisión exitosa del T-MEC también podría permitir cierta reducción de los aranceles sobre las exportaciones mexicanas a Estados Unidos”.

En el documento recordaron que la aplicación de aranceles en el caso de México se aplicó tan solo a los productos de exportación que no cumplían con las reglas de origen. Sin embargo, los productores realizaron los trámites necesarios para exportar bajo el amparo del T-MEC y elevaron la proporción de productos que se comercian hacia Estados Unidos para aprovechar esta ventaja.

No obstante a su confianza en que se renovará el acuerdo comercial, señalaron como desafíos de larga data la ejecución de políticas y reformas que permitan un crecimiento sólido, sostenible y socialmente empoderador que permita abordar la creciente delincuencia e inseguridad pública.