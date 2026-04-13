Gobierno se reúne con gasolineros para evitar aumentos en combustibles

Ciudad de México. Luego que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que se reuniría con gasolineros para evitar incrementos en los precios de los combustibles, esta tarde representantes de este sector acudieron a Palacio Nacional.

La convocatoria hecha por la titular del Ejecutivo federal es parte de las acciones para mantener el precio del diésel por debajo de los 28.28 pesos el litro —como se da hoy en la mayoría de las estaciones de servicio—, así como el de la gasolina magna en no más de 24 pesos.

Esto a fin de evitar subidas en el costo de los productos básicos y alimentos como la carne de res y el jitomate, que en días recientes han aumentado su precio.

Los asistentes comenzaron a arribar a Palacio Nacional alrededor de las seis de la tarde. Algunos dijeron que la reunión no sería con la mandataria, sino con funcionarios de distintas dependencias federales.



Previamente, también acudieron al histórico recinto representantes de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), encabezados por su presidente ejecutivo Diego Cosío Barto; así como productores de jitomate, como parte de los trabajos para contener el alza en la canasta básica y otros alimentos.