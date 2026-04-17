Gobernar no es un tema de edad, es de resultados y saber hacer las cosas: Santiago De la Peña

Santiago De la Peña Grajeda, secretario general de Gobierno señaló que la buena gobernanza no depende de la edad que tenga la persona a cargo, sino del trabajo y resultados que presentan.

Ello luego de que ayer jueves, el secretario de Desarrollo Humano y Bien Común, Rafael Loera Talamantes expresó que a Chihuahua le ha ido bien con alcaldesa jóvenes, de menos de 40 años pues la ciudad exige dinamismo, unidad y mucho trabajo.

En este sentido, De la Peña Grajeda reiteró que el gobernar tiene que ver con resultados, con saber hacer bien las cosas y llevarlas a la práctica, sin dejarlas solamente en el discurso.

“Yo creo que no es un tema de edad, es un tema de trabajo y resultados. Yo creo que no tiene nada que ver con un tema cronológico, tiene que ver con resultados, hay que saber hacer las cosas y además hacerlas, no solo platicarlas”.