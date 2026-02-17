Francisco Sánchez presenta reforma para acabar con “fentalibros” ideológicos y crear libros chihuahuenses

Los mexicanos más inocentes fueron rehenes de un propagandista comunista como lo fue Marx Arriaga. Así lo denunció el diputado y coordinador de la Bancada Naranja de Movimiento Ciudadano, Francisco Sánchez Villegas, al presentar la reforma a la Ley General de Educación para facultar a las entidades federativas a elaborar sus propios libros de texto y acabar con el monopolio del régimen centralista sobre los contenidos que se imparten en las escuelas del país.

“Los chihuahuenses sabemos mejor que nadie qué es lo que se necesita para educar a sus generaciones, con qué valores y qué complejidad de contenido, rechazando un modelo trasnochado y “castro-chavista” como el actual”, señaló.

Francisco Sánchez remarcó que el régimen de Morena, a través del comunista Marx Arriaga, creó los libros más deliberadamente ideológicos de la historia, a los que incluso llamó como “libros obradoristas”,

El legislador chihuahuense indicó que estos libros de texto representaron fentanilo ideológico para la niñez mexicana y lo más lamentable es que esos “fentalibros” son pagados con el esfuerzo y los recursos de los mexicanos, por lo que es urgente recomponer el camino y que sean los chihuahuenses quienes tengan la facultad de elegir cómo educar a sus hijos.

“Con respecto a la educación de nuestras generaciones de alumnos, los chihuahuenses debemos de tener la primera y última palabra y empezaremos con producir nuestros propios libros de texto”, sentenció.