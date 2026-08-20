Fortalece DIF Estatal Chihuahua la convivencia familiar durante festejo por el Día del Bombero

Con el propósito de promover entornos seguros para niñas, niños y adolescentes y fortalecer la convivencia familiar, el DIF Estatal Chihuahua, a través del Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar, participó en el festejo organizado por el H. Cuerpo de Bomberos de Chihuahua con motivo del Día del Bombero.

Durante dos días consecutivos, en la Estación de Bomberos No. 5 y en el H. Congreso del Estado de Chihuahua, las familias de las y los elementos de Bomberos disfrutaron de actividades lúdico-educativas, juegos y dinámicas de sensibilización, además de recibir información relacionada con la prevención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes, promoviendo herramientas para fortalecer el cuidado, el respeto y la convivencia dentro de los hogares.

Uno de los momentos que generó mayor entusiasmo entre las familias fue la participación de Milo, la mascota oficial de la campaña “Cuenta Conmigo, Tu Familia es Primero”, quien convivió con niñas y niños y compartió, de manera cercana y divertida, los mensajes de amor, respeto, unidad y cuidado que impulsa esta estrategia.

Como parte de esta actividad, el H. Cuerpo de Bomberos de Chihuahua organizó diversos retos y concursos, en los que las y los elementos demostraron sus habilidades, preparación y capacidad como rescatistas, en un ambiente de convivencia y reconocimiento a la labor que realizan diariamente en favor de la comunidad.

La participación del Centro Estatal de Fortalecimiento Familiar en este tipo de actividades representa una oportunidad para acercar los mensajes de prevención y fortalecimiento familiar a distintos sectores de la sociedad, aprovechando espacios de convivencia para promover valores y brindar información que contribuya a la construcción de entornos protectores.

Esta colaboración entre el DIF Estatal Chihuahua y el H. Cuerpo de Bomberos refleja la importancia del trabajo coordinado entre instituciones para fortalecer a las familias y generar espacios donde la prevención, la convivencia y el cuidado de niñas, niños y adolescentes sean una responsabilidad compartida.

Con estas acciones, el DIF Estatal Chihuahua refrenda su compromiso de continuar llevando la campaña “Cuenta Conmigo, Tu Familia es Primero” a diferentes espacios y comunidades, promoviendo familias más unidas, afectivas y protectoras.