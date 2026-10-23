Formulan imputación a probable implicado en feminicidio cometido en Ascensión

El delito se registró el pasado 15 de octubre en Puerto Palomas de Villa

La Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, a través de la Unidad Especializada en Delitos contra la Vida, formuló imputación en contra de Rafael Citlacóatl M. A., por el delito de feminicidio cometido en la comunidad de Puerto Palomas de Villa, municipio de Ascensión.

En la audiencia inicial, el Ministerio Público a cargo de la carpeta de investigación, informó al imputado que se le relaciona en tiempo y lugar, con los hechos registrados el pasado 15 de octubre, al interior de un domicilio, en donde fue localizado el cuerpo sin vida de la femenina de iniciales D. L. F., con visibles heridas causadas con arma blanca.

El Juez de Control impuso la medida cautelar de prisión preventiva al imputado Rafael Citlacóatl M. A., de 19 años de edad, y programó para el próximo 26 de noviembre a las 13:00 horas, la audiencia de vinculación o no a proceso.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).