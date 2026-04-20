Formulan imputación a detenido por violencia familiar y lesiones

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, hizo del conocimiento a Omar Q. S., que se le atribuye posible participación en los delitos de violencia familiar y lesiones, cometido en perjuicio de un masculino, en Ciudad Juárez.

El imputado fue detenido el pasado viernes 17 de abril, en la calle Francisco Javier Mina y Gabino Barreda de la colonia Barrio Alto, por elementos de la Agencia Estatal de Investigación, a través de una orden de aprehensión.

En la audiencia inicial, la Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Delitos de Violencia Familiar, Delitos Sexuales Contra la Familia y Trata de Personas, formuló imputación en contra de Omar Q. S., por hechos delictivos registrados el 22 de agosto del año 2023, el 08 de julio del año 2025, 10 de septiembre del año 2025 y el 25 de septiembre del año 2025, en perjuicio de su hermano biológico.

De acuerdo con la investigación ministerial, en los citados días, agredió física y psicológicamente a la víctima, causándole lesiones, en el interior de un domicilio ubicado en la colonia Adolfo López Mateos, además, el 10 de septiembre del año 2025, lo amenazó de muerte con un arma blanca, en calles céntricas del centro de la ciudad.

A solicitud de la representación social, el Juez de Control conocedor de la causa penal, impuso la medida cautelar de prisión preventiva al imputado, y fijó para el próximo miércoles 22 de abril, la audiencia de vinculación o no a proceso penal.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).