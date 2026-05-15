FIFA y la cadena china CCTV llegan a un acuerdo sobre transmisión del Mundial

Zúrich. La cadena estatal china CCTV anunció este viernes que ha obtenido los derechos para retransmitir la Copa Mundial de futbol de este año y la de 2030 tras el acuerdo alcanzado por la FIFA y la empresa matriz de CCTV, China Media Group (CMG).

“La asociación abarca la Copa Mundial de 2026, la de 2030, la Copa Mundial Femenina de 2027 y la de 2031”, informó CCTV sobre un acuerdo que incluye la transmisión por televisión, internet y dispositivos móviles.

“El mercado chino es de una gran importancia para la comunidad global del futbol. Conocemos la pasión de los aficionados chinos y estamos muy felices y orgullosos de nuestro acuerdo”, mencionó, posteriormente, el secretario general de la FIFA, Mattias Grafström.

Este acuerdo pone fin a las preocupaciones de millones de aficionados chinos, que, a menos de un mes para el pitazo inicial del Mundial, no tenían claro poder seguir por televisión el torneo desde sus casas.

No obstante, los chinos tendrán el inconveniente de los horarios, ya que tanto el partido inaugural entre México y Sudáfrica del 11 de junio como la final en Nueva Jersey el 19 de julio comenzará a las tres de la madrugada para los habitantes de Pekín y Shanghái.

La CCTV no reveló el monto del acuerdo, aunque el medio chino The Paper informó que el contrato está valorado en 60 millones de dólares, citando fuentes cercanas a las negociaciones.

Según los medios chinos, las altas pretensiones iniciales de la FIFA habían hecho imposible la firma del acuerdo hasta ahora.