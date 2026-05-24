Explosión en mina de carbón en China mata al menos a 82 personas

Una explosión de gas en una mina de carbón en la provincia china de Shanxi dejó al menos 82 muertos, dijeron el sábado funcionarios locales, el percance minero más letal en el país en los últimos años.

El accidente en la mina de carbón Liushenyu, en la ciudad de Changzhi, ocurrió el viernes por la noche, según la agencia oficial de noticias Xinhua.

La noche del sábado, las autoridades locales dijeron en una conferencia de prensa que 82 personas habían muerto y que más de 120 fueron hospitalizadas. Dos seguían desaparecidas. La cifra de muertos se revisó a la baja respecto de reportes anteriores de la televisora estatal CCTV, que informaron que 90 personas habían muerto.

La escena en la mina de carbón fue “caótica” inmediatamente después del accidente, dijeron, y las cifras proporcionadas en ese momento eran iniciales y no definitivas.

La explosión está siendo investigada, dijeron autoridades locales, y agregaron que hubo “graves violaciones” de la ley por parte del operador de la mina. No dieron detalles sobre infracciones específicas.

Horas antes, también el sábado, Xinhua reportó que las labores de rescate continuaban un día después del accidente, y que se habían desplazado al lugar cientos de rescatistas y personal sanitario. Muchos de los heridos sufrieron daños por gases tóxicos, según la televisora estatal CCTV.

El presidente del país, Xi Jinping, solicitó que se haga todo lo posible para rescatar a los que aún no han sido localizados, reportó Xinhua. El mandatario también pidió una “investigación exhaustiva” y que se deslinden responsabilidades “de acuerdo con la ley”.

Xinhua informó más tarde que las personas responsables de la empresa involucrada en el accidente minero “han sido puestas bajo control”, citando a la oficina local de gestión de emergencias.

Un equipo de investigación enviado por el poderoso Consejo de Estado de China, equivalente al gabinete del país, llevaría a cabo una investigación “rigurosa y sin concesiones” sobre la mortífera explosión, se indica en un reporte separado de la agencia noticiosa, emitido tras las declaraciones de Xi.

Wang Yong, uno de los mineros hospitalizados, dijo a CCTV en una entrevista en video que olió azufre “como petardos” y vio humo.

“Le dije a la gente que corriera”, expresó. “Mientras corría, vi a personas asfixiándose por el humo. Y luego me desmayé”.

La televisora estatal también reportó que los planos proporcionados por la mina de carbón no coincidían con el diseño real, lo que obstaculiza las labores de rescate.

La mina, operada por el Grupo Shanxi Tongzhou Coal & Coke, con una capacidad de producción anual de 1.2 millones de toneladas, fue incluida en una lista nacional de minas de carbón propensas a desastres por la Administración Nacional de Seguridad Minera de China en 2024 por tener un “alto contenido de gas”.

La provincia de Shanxi es conocida por ser la principal región minera de carbón de China. Con una extensión mayor que la de Grecia y una población de unos 34 millones de personas, los cientos de miles de mineros de la provincia extrajeron el año pasado mil 300 millones de toneladas de carbón, o casi un tercio del total del país.

En China, el carbón sigue siendo una fuente clave de energía debido a su menor costo y alta disponibilidad, incluso mientras el país acelera su transición hacia la energía verde. Los desastres mineros han sido frecuentes, aunque en los últimos años las autoridades han implementado medidas para mejorar la seguridad.

En febrero de 2023, 53 personas perdieron la vida tras un derrumbe en una mina a cielo abierto en la región de Mongolia Interior, en el norte de China. En noviembre de 2009, una explosión en una mina en la provincia nororiental de Heilongjiang dejó 108 muertos, según la prensa estatal.

Con información de Proceso