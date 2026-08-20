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Se reúne presidente del Congreso del Estado con el secretario General de Gobierno

El presidente del Congreso del Estado, Guillermo Ramírez, se reunió este día con el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, con quien conversó de los temas pendientes y que requieren de la coordinación entre Poderes.

Fue Ramírez Gutiérrez quien informó del encuentro a través de sus redes sociales:

“Esta tarde me reuní con el secretario General de Gobierno, Mtro. Santiago De la Peña Grajeda, para conversar sobre los temas que hoy son importantes para nuestro Estado y seguir fortaleciendo la coordinación entre Poderes”, señaló el presidente del Legislativo local.

“Porque el diálogo y el trabajo conjunto siempre serán fundamentales para construir un mejor Chihuahua”, destacó Guillermo Ramírez.

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