Exhorta SSPE a la población a buscar vías alternas ante cierres viales en el Centro de Chihuahua

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) exhorta a la ciudadanía para considerar y tomar medidas preventivas sobre los cierres viales programados para este lunes 12 de octubre en el Centro de Chihuahua, como parte de la seguridad para los eventos del Festival Internacional Chihuahua (FICUU)

Ante el magno evento, la SSPE exhorta a los automovilistas a tomar precauciones y anticipar sus traslados. La Subsecretaría de Movilidad y Cultura Vial informa que se llevarán a cabo operativos de vigilancia vehicular, así como de resguardo, por lo que se llevarán a cabo los cierres de las siguientes intersecciones:

* Juan Aldama y calle 19.

* Antonio Rosales y calle 19.

* Vicente Guerrero e Ignacio Allende.

* Séptima e Ignacio Allende.

* Juan Aldama y Tercera.

* Avenida Juárez y Tercera.

* Avenida Juárez y calle 15.

* Niños Héroes y Venustiano Carranza.

* Niños Héroes y calle 13.

El titular de la SSPE, Luis Aguirre, exhortó a los conductores a utilizar vías alternas, planificar sus recorridos con anticipación y atender las indicaciones viales para evitar contratiempos durante sus desplazamientos.