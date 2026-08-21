EU revoca casi 900 visas en ofensiva contra el “turismo de nacimiento”

La administración del presidente Donald Trump revocó casi 900 visas como parte de una política contra el denominado “turismo de nacimiento”, informó este jueves el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Tommy Pigott, en una entrevista con el medio Newsmax.

“Cuando se anunció ese grupo de trabajo, (el secretario de Estado Marco Rubio) señaló que habíamos revocado más de 600 visas. Ahora puedo decir que estamos cerca de las 900 visas revocadas”, informó el portavoz.

“Es una práctica realmente insidiosa… Estamos viendo que se está convirtiendo en un fenómeno global, y vemos redes que se lucran, intentando, en esencia, vender la ciudadanía estadunidense”, añadió.

A comienzos de agosto, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para combatir el denominado “turismo de nacimiento”, que contempla medidas como la denegación de entrada, la revocación de visas, la deportación y una prohibición permanente de viajar a Estados Unidos para los extranjeros involucrados en esta práctica.

Posteriormente, el Departamento de Estado creó un grupo de trabajo para combatirla. La medida se enmarca en la ofensiva de Trump para limitar la ciudadanía por nacimiento en el país.

El mandatario sostiene que la disposición de la Decimocuarta Enmienda de la Constitución debería limitarse a los hijos de padres que residan de forma permanente y legal en el país.

El 30 de junio, la Corte Suprema bloqueó su iniciativa para restringir de manera general ese derecho.