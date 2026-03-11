Esta fue la postura de los coordinadores de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC ante dictamen de reforma electoral

La coordinadora y los coordinadores de los grupos parlamentarios de Morena, PAN, PVEM, PT, PRI y MC expusieron sus posicionamientos durante la discusión del dictamen a la iniciativa de reforma electoral enviada por la presidenta de la República.

Comenzaremos a construir el plan B de la reforma electoral

El diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario de Morena, anunció que “comenzaremos a construir el plan B de la reforma electoral, porque no desmayemos, no vamos a rendirnos, no vamos a claudicar”.

Expresó que continuarán defendiendo la democracia, la voluntad popular, la transformación de México, “porque las reformas pueden detenerse en una votación, pero las ideas que nacen del pueblo no se detienen”.

Dio a conocer que recorreremos el país, distrito por distrito, para explicar el contenido de la propuesta presidencial. “Escucharemos a la ciudadanía y lucharemos para que las reformas se conviertan en derecho positivo pronto, a pesar del rechazo temporal de este día”.

Subrayó que hoy tomaron la decisión de estar con el pueblo, la democracia, México y hoy están con la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

Se decidió ignorar todas las propuestas que no venían del gobierno

El coordinador del grupo parlamentario del PAN, diputado José Elías Lixa Abimerhi, sostuvo que hoy no habrá reforma electoral constitucional porque “el dictamen falsea la historia con absoluto fanatismo” y abre espacio para la censura gubernamental.

Recalcó que no habrá reforma, no sin diálogo plural, no sin todas las fuerzas políticas, no sin la expresión de todos los mexicanos. “No habrá reforma porque “se decidió ignorar todas las propuestas que no venían del gobierno”.

Reconoció que se deben cambiar las reglas, pero a favor de la gente y no del poder; a favor de la familia y no de los poderosos, ni del gobierno. Esta es una propuesta mal hecha porque las fórmulas de listas y circunscripciones que se pretende solo dan representación a los estados grandes y vuelven dominante a un estado sobre otro.

Reforma distorsiona la representación

A su vez, el diputado Carlos Alberto Puente Salas, coordinador del grupo parlamentario del PVEM, mencionó que no acompañará el dictamen porque la propuesta para las listas por circunscripción distorsiona la representación, ya que las diputaciones se asignarían a entidades con los padrones electorales más numerosos y concentrarían la mayoría de las diputaciones asignadas por esta vía, en detrimento de los candidatos de estados con menos electores.

Expuso que, al modificar la Constitución en materia de prerrogativas a partidos políticos, debieran establecerse condiciones de auténtica igualdad entre todos los contendientes. Destacó que los procesos electorales deben ser menos costosos y debe haber una reducción del financiamiento público igualitaria, tanto en recursos económicos como en el acceso a tiempos de radio y televisión, para que todas las fuerzas políticas inicien con las mismas condiciones.

Nosotros queremos la pluralidad democrática

El diputado Reginaldo Sandoval Flores, coordinador del grupo parlamentario del PT, explicó que las razones por las que se apartan del sentido de este dictamen es que siempre han estado en contra de que se instale un partido único, hegemónico; “no estamos de acuerdo en eso. Nosotros queremos la pluralidad democrática, que México sea multinacional, con un mosaico de culturas y de nacionalidades”.

Consideró que esta ruta que se plantea ahora, “lo decimos con contundencia, no es la ruta que nos lleva a tener más democracia, porque sostenemos que está en riesgo toda esta lucha de la paridad de género, las acciones afirmativas”. En cuanto, al tema presupuestario, agregó, estarían de acuerdo, siempre y cuando cambie la fórmula de distribución. “No daremos paso a una ruta equivocada que no sea de mayor democracia, libertad, justicia y pluralismo”.

Reforma regresiva, producto de una visión unilateral

En tanto, el coordinador del grupo parlamentario del PRI, diputado Rubén Ignacio Moreira Valdez, señaló que la reforma es producto de una visión unilateral, sin consulta, que presta oídos sordos a oposiciones, especialistas y aliados. Dijo que se trata del presente y el futuro del sistema electoral, de la democracia y es una modificación regresiva que propone un país sin división de Poderes y proteger al partido de Estado, sin federalismo, ni municipio libre; sin voz ni voto para opositores.

Adelantó su voto en contra porque se instaura un sistema electoral para asegurar la permanencia del partido del gobierno en el poder y convierte el sistema de representación proporcional en una medida para compensarlo por derrotas electorales. Expresó que sacar al crimen organizado de las elecciones no es un asunto solo de reformas legales, requiere estrategia e inteligencia policial y una visión de Estado, “no de los intereses por destruir opositores”.

Sistema electoral está rebasado por la realidad

La coordinadora de MC, diputada Ivonne Aracelly Ortega Pacheco, afirmó que México necesita una reforma electoral, pues el sistema está rebasado por la realidad, pero cualquier reforma debe buscar y propiciar una mayor representación política, equidad en las contiendas, inclusión y participación, y debe fortalecer las garantías del proceso democrático, esencialmente la de la equidad, de la competencia justa, de la legalidad y certidumbre democrática.

Agregó que el dictamen altera gravemente las reglas del juego democrático; por ello, votarán en contra. MC va a defender la democracia y los derechos políticos de todas y de todos los mexicanos. Se manifestó por el voto electrónico, un PREP robusto, democracia con más participación, representación política en ambas cámaras de forma clara, crear una circunscripción migrante y nulidad automática de toda elección en la que el candidato sea asesinado. “Esta reforma no debe ni puede construirse desde el poder, debe ser desde la pluralidad”.