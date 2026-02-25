Espera Obras Públicas tiempos de licitaciones para reparar carril central del periférico en zona Universitaria

Carlos Rivas, director de Obras Públicas reconoció que, sobre Periférico De la Juventud en el tramo universitario, aún hay desperfectos por reparar. Asumió que sí se contemplan reparar, únicamente están en espera de los tiempos en que lleguen las licitaciones para trabajar en esta zona.

Rivas Martínez, recordó que a finales del 2025 se dio mantenimiento poco antes del tramo que hoy se reportó, el cual se ubica entre Universidad Autónoma de Chihuahua, campus 2 y casi Homero, pasando la curva, donde se cuanta, con un pavimento en el carril central, agrietado.

“Ya la tenemos vista y contemplada, únicamente estamos esperando los tiempos de que nos lleguen las licitaciones”.

Cabe recordar que el circuito universitario ha sido una prioridad de mantenimiento, sin embargo, el funcionario capitalino aseveró que se tienen que esperar tiempos para que se den las licitaciones de quienes efectúen las labores.