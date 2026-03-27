España vence a Serbia con doblete de Oyarzabal

Villarreal. En un día en el que inicialmente debía disputar la Finalissima ante Argentina en Qatar, la selección de España consiguió un triunfo sólido por 3-0 ante Serbia, este viernes en un partido amistoso efectuado en Villarreal, guiado por un doblete de Mikel Oyarzabal.

El delantero de la Real Sociedad encarriló el triunfo con sus dos tantos en la primera mitad (a los minutos 16 y 44), antes de que el debutante Víctor Muñoz pusiera la guinda sobre el pastel al 72.

Es el quinto partido consecutivo con España en el que Oyarzabal marca y eleva su cuenta a 24 dianas con su equipo nacional en un total de 52 encuentros, confirmándose como el 9 que su equipo necesita para el Mundial 2026 y se pone además como noveno máximo anotador de la historia de su selección.

Este viernes, España debía estar a cinco mil kilómetros, en Doha, donde debía disputar ante la Argentina de Lionel Messi la Finalissima, el pulso entre las selecciones campeonas de la Eurocopa y de la Copa América, pero la situación bélica en Medio Oriente llevó a la cancelación de ese partido.

La Roja, que vistió con camiseta blanca en esta ocasión, improvisó por ello este amistoso ante Serbia, que no logró boleto al Mundial y que está en una fase de reconstrucción con su nuevo seleccionador, Velkjo Paunovic.

Por otro lado, un gol de penal de Fede Valverde en el descuento (90+4) permitió a Uruguay empatar este viernes contra Inglaterra (1-1), en un amistoso en el estadio londinense de Wembley, preparatorio al Mundial para ambas selecciones.

Ben White, a nueve minutos del final (81), había permitido adelantarse a Inglaterra, pero el autor del tanto local hizo después un penal al charrúa Federico Viñas que transformó Valverde.

En tanto, Ecuador igualó 1-1 ante Marruecos, octavo en el ranking de la FIFA, en un amistoso realizado en Madrid, como parte de su preparación para el Mundial.

En el primer partido disputado entre estos dos países, el combinado ecuatoriano tomó ventaja con gol de John Yeboah (47); pero el africano emparejó con el tanto de Neil El Aynaoui (88).

A su vez, el centrocampista del Liverpool Florian Wirtz, con un doblete y dos asistencias, fue la estrella de la selección de Alemania en el triunfo 4-3 ante Suiza, este viernes en Basilea.

Más resultados en amistosos internacionales: Países Bajos 2-1 Noruega, Islas Salomón 2-10 Bulgaria, Australia 1-0 Camerún, Irán 1-2 Nigeria, Austria 5-1 Ghana, Arabia Saudita 0-4 Egipto, entre otros.

