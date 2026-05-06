Escandalo de Rocha Moya puede pesar en renegociación de TMEC; señala Coparmex

Jorge Treviño, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) dio a conocer que ante el escándalo del gobernador de Sinaloa con licencia Rubén Rocha Moya, puede afectar en la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá.

A pesar de que la también gobernadora de Chihuahua esta bajo investigación por presunta colaboración con la CIA en la destrucción de un narcolaboratorio en el municipio de Morelos, el líder empresarial menciona que son dos casos totalmente distintos.

“El tema de María Eugenia Campos Galván con el de Rocha Moya son totalmente distintos nada tiene que ver uno con el otro, a uno se le esta haciendo una investigación internacional por nexos con el narcotráfico y a otra se le esta poniendo en duda si no aviso correctamente al gobierno federal y si se salto las trancas institucionales en como hacer colaboraciones con otros países en materia de seguridad”, comentó.

“Son ajenas una a otro, yo creo que lo que paso con el gobernador de Sinaloa si es grave, es un tema que ciertamente puede poner en riesgo lo del TMEC, lo que pasó aquí en Chihuahua no creo que sea algo que le preocupe a Estados Unidos”, comentó.

La renegociación del TMEC está próxima a realizarse en el sexto mes del año, por lo cual es necesario mantener las buenas relaciones con los países comerciales, no solo en exportación, sino en seguridad, debido a que esto es fundamental para las futuras inversiones extranjeras.

Cabe destacar que el sindicato de patrones estará atento a los resultados que den ambas investigaciones, en especial la que depende de Chihuahua.