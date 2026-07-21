Eran padre e hijo, víctimas de homicidio encontradas en Gpe. y Calvo

El fiscal de Distrito Zona Sur, Guillermo Hinojos Hinojos confirmó la identidad de las dos personas que fueron encontradas sin vida ayer lunes en el camino que conduce de El Ocote a Guadalupe y Calvo.

Se trata de Ángel Valenzuela y Miguel Valenzuela, padre e hijo respectivamente, originarios de la comunidad de las Yerbitas. El menor de las víctimas se desempeñaba además como pastor cristiano en la región.

Según las indagatorias, ambos se dirigieron al Ejido Catedral para recoger un vehículo y cuando emprendieron su regreso a Yerbitas se perdió la comunicación con ellos.

De manera preliminar se establece que integrantes de la delincuencia organizada son quienes habrían terminado con su vida, sin establecer aún las causas y descartándose que las víctimas tuvieran relación con actividades ilícitas.

El hallazgo de los cuerpos ocurrió a la altura del kilómetro 05 de la carretera que conduce de El Ocote a Guadalupe y Calvo; habitantes de la región han expresado sus condolencias a tráves de redes sociales.