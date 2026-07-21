Inspecciona FEM domicilio por delitos sexuales en NCG

En seguimiento de una carpeta de investigación a cargo de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, en la Zona Noroeste, elementos de la Agencia Estatal de Investigación catearon un domicilio ubicado en la colonia Centro, en la ciudad de Nuevo Casas Grandes.

La intervención policial se llevó a cabo dentro de una investigación por el delito que atenta contra la intimidad sexual, cometido en perjuicio de una víctima.

Delito que comprende la sanción para quien reciba u obtenga de una persona, imágenes, textos o grabaciones de voz o audiovisuales de contenido erótico o sexual y las revele o difunda sin su consentimiento y en perjuicio de su intimidad.

La orden de cateo fue girada por una Juez de control del Distrito Judicial Galeana y su cumplimiento estuvo encabezado por elementos de la AEI, agentes del Ministerio Público y personal de la Dirección de Servicios Periciales, con apoyo de miembros del Ejército Mexicano.

Como resultado del cateo, se aseguraron dispositivos electrónicos de interés criminalístico como un celular y una computadora laptop, mismos que fueron embalados y traslados para su resguardo y análisis pericial.