Entrega Alsuper más de 1 mdp por redondeo 2025 a 4 asociaciones civiles

Está tarde el Grupo Alsuper entregó recursos recaudados con el redondeo a cuatro Asociaciones Civiles.

Con más de 19 años de operación, el programa ha logrado apoyar a más de 830 proyectos sociales en los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas, gracias a la participación voluntaria de sus clientes, quienes aportan centavos al redondear el total de su compra.

Entre las instituciones beneficiadas durante el 205 se encuentran la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer Chihuahua (AMANC) que brinda acompañamiento integral a menores que enfrentan esta enfermedad tendrán 450 mil pesos, el Centro de Asesoría y Promoción Juvenil (CASA Chihuahua), enfocado en el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad recibirán 400 mil pesos; Voluntarias Vicentinas de Chihuahua, que atiende a personas adultas mayores a través del Asilo Hogar San Vicente y Atención e Hiperactividad, A.C., especializada en el diagnóstico y tratamiento psicológico de menores con TDAH con un recurso de 300 mil pesos.

Los recursos obtenidos mediante el redondeo son destinados a cubrir necesidades prioritarias como tratamientos médicos, becas de atención psicológica, mantenimiento de albergues, traslado de jóvenes y programas de desarrollo humano, contribuyendo así a mejorar la calidad de vida de cientos de personas.

Alsuper destacó que este esquema de donación permite canalizar pequeños aportes individuales en un impacto colectivo significativo, consolidando una red de apoyo entre la empresa, sus clientes y las organizaciones de la sociedad civil.