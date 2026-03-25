Encuentran cuerpo decapitado adentro de camioneta en Juárez

Mediante un reporte al número de emergencias 911, realizado al rededor de las 5:00 de la mañana de este miércoles, por el conductor de un vehículo de servicio de plataforma, reporta sobre calle Mezquital y Libramiento Regional, una camioneta con la puerta del piloto abierta.

Al arribar la unidad como primer respindiente, se verifica que la camioneta tipo cherokee se encontraba con el motor encendido, en el capacete se encontraba una extremidad cefálica, y en el asiento trasero de la camioneta se encontró el cuerpo envuelto en una cobija.

Dando aviso a las autoridades correspondientes para su investigación.