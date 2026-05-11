Encargado de la FGE, fuera de las comparecencias que pidió la FGR

Francisco Sáenz Soto, encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE) indicó que no cuenta con reporte de las comparecencias de agentes ministeriales ante la Fiscalía General de la República (FGR).

Explicó que toda la información relacionada con el asunto se maneja por la Unidad Especializada que se creó para la investigación de los hechos ocurridos en El Pinal, los días 17, 18 y 19 de abril.

Asimismo, Sáenz Soto descartó que él haya sido llamado a comparecer dentro de las dos carpetas de investigación que inició la FGR.