Chihuahua capital generó 597 empleos durante abril

La Plataforma de Inteligencia Competitiva del Sector Privado (PICPS) dio a conocer que el municipio se Chihuahua cerró el mes de abril con 597 empleos nuevos, primer lugar en generación de empleos en el estado.

En abril de 2026, 29 de los 67 municipios del estado de Chihuahua mostraron un aumento en la generación de empleo formal, posicionando a la capital como aquel con mayor creación de plazas laborales. Por el contrario, el municipio de Juárez fue aquel con mayores pérdidas con una baja de 997 empleos formales en el mismo periodo.

En comparación a abril de 2025, el empleo total formal en la ciudad de Chihuahua obtuvo un crecimiento del 1.2% en el mismo periodo de 2026.

En lo que va del 2026 se han generado 7 mil 205 empleos de enero a abril en la capital, cabe destacar que Chihuahua arrancó el año con buenos índices en la generación de empleos.