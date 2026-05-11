Descartan muerte de Carlos Cuevas en Cereso de Aquiles, fue trasladado a penal federal

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya Chávez aclaró que el empresario Carlos Cuevas fue trasladado a un penal federal desde 2022, por lo que descartó que haya fallecido el pasado fin de semana en el Centro de Reinserción Social (Cereso).

Carlos Cuevas Abundis, empresario del sector constructor fue detenido en marzo del 2020 por el presunto homicidio de dos de sus escoltas, siendo condenado a 50 años de prisión.

Asimismo, trascendió que en una grabación, se le escucha al empresario reconocer que se dedicaba al robo de hidrocarburos, en complicidad con la Fiscalía General de la República (FGR) y Petróleos Mexicanos (Pemex), con supuestos nexos con figuras del ámbito político.