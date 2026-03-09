Encarecimiento del petróleo y conflicto en Medio Oriente podría favorecer ingresos de México

Ciudad de México. El encarecimiento del petróleo a nivel global tiene un efecto positivo en el balance público de México, al impulsar los ingresos petroleros, apuntó Víctor Gómez Ayala, director de Análisis Económico en Finamex. El analista prevé que la mezcla mexicana supere los 90 dólares por barril este inicio de semana, muy por encima de lo proyectado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Sin embargo, el impacto neto de los choques en el mercado del crudo, y por ende en las finanzas públicas, dependerá de qué tanto se extienda el conflicto en Oriente Medio –desatado por la intervención militar en Irán y el ataque a estructuras de almacenamiento de gasolina en ese país–, enfatizó Gómez Ayala. A ello se suma una presión menor en la inflación respecto a lo registrado en otras economías de América Latina.

“Lo más importante es la persistencia. Qué tanto se extiende esta presión sobre los precios, va de la mano de la extensión del conflicto. Mientras más persistente es, los riesgos mayores”, comentó durante un conversatorio en el que se presentó el informe Navegando las finanzas públicas de 2025: balance del primer año del sexenio.

En los Criterios Generales de Política Económica 2026, Hacienda estima que el precio de la mezcla mexicana a lo largo del año promedie los 54.9 dólares por barril. Hasta el viernes 6 de marzo, antes de una mayor escalada en los mercados por el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, el crudo mexicano había promediado 60.3 dólares por barril para lo que va de 2026.

Según las previsiones de Hacienda, el aumento de un dólar en el precio del petróleo incrementa los ingresos públicos en 11 mil 600 millones de pesos, dado que se gana más con las exportaciones de petróleo y este efecto no se diluye por el incremento de los gastos por importación de hidrocarburos para Pemex.

A la vez, con un tipo de cambio que no ha resentido choques similares a los registrados en el mercado del petróleo, Hacienda apunta que una apreciación de 20 centavos en el tipo de cambio promedio reduce los ingresos petroleros en 8 mil 300 millones de pesos, dado que una proporción elevada de los mismos está asociada a las exportaciones de crudo.

Al sostener que el impacto neto de estos choques en los ingresos petroleros de México mucho dependerá de qué tanto tiempo se extienda el conflicto en Oriente Medio, Gómez Ayala destacó que por el lado de las gasolinas los costos no se han visto tan empujados, debido a que la principal referencia para el combustible en México viene de la producción que se hace en la costa oeste de Estados Unidos.

La incertidumbre está a expensas de la duración del conflicto y, si bien el presidente Dondal Trump ha hablado de 4 semanas, este conflicto parece salir de sus manos por los impactos en la estructura de los centros de datos que hay en la región, por los efectos en la cadena de suministro de tierras raras y porque a nivel político el conflicto es muy diferente a lo que pasó en Venezuela, explicó el analista.

En ese sentido, concluyó: “El cálculo político (del ataque de Estados Unidos e Israel a Irán) fue equivocado”.

