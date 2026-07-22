En operativo conjunto, detuvo FGE a objetivo prioritario y generador de violencia en Juárez

– Participaron además la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano

Como parte de las acciones conjuntas y coordinadas para el combate a delitos de alto impacto, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), desplegó un operativo con el que se logró la detención en flagrancia de Gerardo L. G., en posesión de un arsenal, cartuchos, dinero y droga, durante el cateo efectuado a un domicilio del fraccionamiento Bosques de Senecú, en Ciudad Juárez.

La intervención policial, contó con la participación de elementos del Ejército mexicano y de la Guardia Nacional, quienes se sumaron a la cumplimentación de la orden de cateo en el domicilio ubicado en el cruce de las calles Bosque de Senecú y Bosque de Majalca, en el que se detuvo al mencionado sujeto de 33 años de edad, considerado objetivo prioritario y generador de violencia en esta ciudad.

En el lugar, en donde también fue detenida Jaqueline Guadalupe G. P. de 30 años de edad, se aseguró lo siguiente:

• Un arma tipo pistola color negro con la leyenda Made in Austria Glock Inc. SMYRNA, GA. 43X Austria 9X19, con cargador color negro abastecido con 9 cartuchos.

• Arma tipo pistola color negro con la leyenda Smith & Wesson Springfield, MA U.S.A, con un cargador metálico.

• Arma tipo pistola color negro con la leyenda Sig Sauer P320, con un cargador en color negro.

• Arma tipo pistola color gris con negro con la leyenda Ruger Prescott Az USA, 9X19 con un cargador metálico.

• Arma tipo pistola color negro con la leyenda Beretta U.S.A Copr Gallatin, TN Made In USA- 9mm Para Patented, con un cargador color negro abastecido con 27 cartuchos.

• Arma tipo pistola color negro con la leyenda Springfield Armory 9X19, con un cargador metálico color negro abastecido con 15 cartuchos.

• Arma tipo pistola color negro con la leyenda Beretta U.S.A Corp. Gallatin, TN Made In USA. Mod. 92FS-Cal. 9mm Parabellum Patented, con un cargador metálico color negro abastecido con 15 cartuchos.

• Arma tipo pistola color coyote con la leyenda Glock 19X Austria 9X19, con un cargador metálico color coyote abastecido con 11 cartuchos.

• Una bolsa de plástico que contenía una sustancia química con las características propias de la cocaína en piedra, con un peso 26 gramos.

• 836 mil 250 pesos en efectivo.

• 606 dólares americanos.

• 08 cargadores balísticos.

• 23 cartuchos útiles.

• Una báscula gramera.

Cabe hacer mención que, Gerardo L. G., es considerado un objetivo prioritario para las autoridades, por lo que será investigado por su posible participación en otros delitos.

Ambos detenidos y lo asegurado, quedaron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, autoridad que continuará con las investigaciones por los delitos contra la salud y posesión de armas de fuego.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).