Emite CEPC alerta por posible congelamiento en el pavimento durante las próximas horas

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), emitió una alerta preventiva para automovilistas ante la probabilidad de congelamiento en tramos carreteros y vialidades urbanas, durante la noche de este sábado y la madrugada del domingo.

Esto, debido al marcado descenso de temperaturas y la presencia de humedad derivada de las precipitaciones registradas durante las últimas horas.

La dependencia exhortó a evitar la circulación por zonas de alto riesgo, como pendientes, puentes vehiculares y áreas elevadas, donde el pavimento suele congelarse con mayor rapidez.

Advirtió que, en regiones serranas, las lluvias y la presencia de nieve han incrementado la posibilidad de formación de una capa de hielo sobre la cinta asfáltica.

Durante esta tarde, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes reportó el cierre de la carretera Parral–Guadalupe y Calvo, a la altura del kilómetro 119, por acumulación de aproximadamente 10 centímetros de nieve.

En la zona, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) brindó apoyo vial a una familia, mientras que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) informó que el servicio eléctrico en Guadalupe y Calvo fue restablecido en su totalidad.

Se prevé que las bajas temperaturas y las precipitaciones continúen durante las próximas horas en gran parte del territorio estatal, por lo que Protección Civil llamó a la ciudadanía a extremar precauciones.

