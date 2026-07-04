Embajada de México en Reino Unido llama a disfrutar responsablemente el duelo contra Inglaterra

Ciudad de México. La Embajada de México en el Reino Unido llamó este sábado a la comunidad mexicana a disfrutar con responsabilidad y respeto del partido entre las selecciones de México e Inglaterra, que se disputará el domingo.

A través de sus redes sociales, la representación diplomática exhortó a los aficionados a celebrar sin provocar confrontaciones, evitar discusiones relacionadas con el encuentro y retirarse del lugar si el ambiente se torna tenso, priorizando su seguridad.

También recomendó planear con anticipación el regreso a casa, debido a que el partido concluirá durante la madrugada.

Asimismo, recordó que en caso de una emergencia que requiera atención inmediata debe llamarse al número 999 y seguir las indicaciones de la policía británica. Para situaciones que requieran asistencia consular, la embajada puso a disposición su teléfono de emergencias: +44 7516 421725.

La representación exhortó a apoyar a la selección mexicana “con orgullo, responsabilidad y respeto”.