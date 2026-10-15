El PSG de Dembélé y Doué se imponen 4-2 al City en la Champions

Mánchester. Con dos pinceladas de gran calidad en menos de dos minutos, el París Saint-Germain derrotó por 4-2 al Manchester City en la segunda jornada de la Champions, y reivindicó su condición de vigente bicampeón.

El primer gran escollo parisino en su camino hacia el triplete duró menos de un cuarto de hora, hasta que la orquesta de Luis Enrique terminó de afinar instrumentos y encarrilar el triunfo con los goles de Désiré Doué (13′) y Ousmane Dembélé (15′).Vitinha (32′) selló el triunfo para un PSG que se sitúa al frente de la clasificación del grupo único con dos triunfos en dos partidos y diez goles marcados.

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La puesta en escena había sido espectacular en un Etihad Stadium encendido, con Pep Guardiola siguiendo a sus antiguos discípulos desde la tribuna.

Pero el empuje inicial local se llevó un primer jarro de agua fría cuando Vitinha y Hakimi sacaron el balón con calidad para que Fabián Ruiz encontrara con el exterior a Doué, certero con su disparo desde fuera del área pegado a la base del poste.

Sin tiempo para rehabilitarse, Dembélé y Doué intercambiaron toques aéreos de una banda a otra para que el primero terminara por marcar de cabeza casi sin oposición.

El contundente 2-0 reflejaba la realidad de las dos potencias europeas nacidas en este siglo XXI: el PSG es un proyecto en su mejor momento, con un once que se recita de carrerilla, mientras que el City afronta una complicada reconstrucción tras la década dorada de Guardiola en su banquillo.

Guardiola sufre en la grada

Además el club del norte de Inglaterra ha visto su horizonte nublarse tras ser declarado culpable de más de 100 infracciones de las normas financieras del campeonato inglés en el periodo 2009-2018, un mecanismo de dopaje financiero.

Con el prestigio manchado y sin los automatismos de la mejor época de Guardiola, cuando el equipo logró su única Liga de Campeones en 2023, el City ofreció al menos una lección de pundonor.

Antes, el antiguo portero del PSG, Gigi Donnarumma, héroe en la primera Champions de 2025, encajó un tercer gol de su ex compañero Vitinha con un endiablado disparo tras un sutil toque de tacón de Warren Zaire-Emery.

Las cámaras de televisión buscaban la gorra de Guardiola, cuyo rostro se agriaba según pasaban los minutos y caían los goles. Totalmente desubicado, el líder de la Premier League con seis victorias en seis partidos había quedado retratado en un centro de Jérémy Doku que el casi infalible Erling Haaland no pudo rematar peor (25′).

Gran reacción pero insuficiente

Pero con un paredón de tres goles a escalar, los Citizens fueron capaces de dar varios pasos adelante en la segunda parte, agitados por los tres cambios que hizo su técnico Enzo Maresca.

Uno de los revulsivos, Iliman Ndiaye, sirvió desde la izquierda para que, ahora sí, Haaland conectara su cabezazo a las mallas (53′).

Los locales habían tomado el pulso del partido y fabricaban ocasiones ante un PSG al que su temprana renta le empujó a un papel demasiado pasivo.

Hasta que Maghnes Akliouche disparó a la media vuelta desde la frontal y un fallo clamoroso de Donnarumma se convirtió en el 4-1 (63′).

Los Citizens no se inmutaron y siguieron buscando la remontada. Haaland selló su doblete (75′) justo después de haberse topado con el larguero. Con el miedo en el cuerpo, el PSG aguantó las embestidas locales, incluida una parada milagrosa de Matvei Safonov sobre Haaland, además de desperdiciar un penal lanzado por Ferran Torres (90′).