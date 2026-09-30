El INE pondrá en marcha el Conteo Rápido en 17 entidades que tendrán elecciones en 2027

El Consejo General aprobó ejercer la facultad de asunción parcial para implementar el Conteo Rápido en las elecciones de gubernatura de los 17 estados que tendrán comicios el próximo año.
La Consejera Electoral, Carla Humphrey dijo que el Instituto cuenta con las condiciones necesarias para realizar coordinadamente los 17 ejercicios así como brindar la información necesaria la noche de la Jornada Electoral.
Los conteos rápidos estarán a cargo del INE en:
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Chihuahua
Colima
Guerrero
Michoacán
Nayarit
Nuevo León
Querétaro
Quintana Roo
San Luis Potosí
Sinaloa
Sonora
Tlaxcala
Zacatecas
El INE señaló que la operación conjunta permitirá utilizar procedimientos metodológicos, técnicos y operativos comunes para el diseño de las muestras, la recopilación, transmisión y procesamiento de información.
La Jornada Electoral de 2027 está prevista para el 6 de junio, fecha en la que también se realizarán las elecciones federales para renovar la Cámara de Diputados.