El INE pondrá en marcha el Conteo Rápido en 17 entidades que tendrán elecciones en 2027

El Consejo General aprobó ejercer la facultad de asunción parcial para implementar el Conteo Rápido en las elecciones de gubernatura de los 17 estados que tendrán comicios el próximo año.

La Consejera Electoral, Carla Humphrey dijo que el Instituto cuenta con las condiciones necesarias para realizar coordinadamente los 17 ejercicios así como brindar la información necesaria la noche de la Jornada Electoral.

Los conteos rápidos estarán a cargo del INE en:

Aguascalientes

Baja California

Baja California Sur

Campeche

Chihuahua

Colima

Guerrero

Michoacán

Nayarit

Nuevo León

Querétaro

Quintana Roo

San Luis Potosí

Sinaloa

Sonora

Tlaxcala

Zacatecas

El INE señaló que la operación conjunta permitirá utilizar procedimientos metodológicos, técnicos y operativos comunes para el diseño de las muestras, la recopilación, transmisión y procesamiento de información.

La Jornada Electoral de 2027 está prevista para el 6 de junio, fecha en la que también se realizarán las elecciones federales para renovar la Cámara de Diputados.