El huracán Rachel deja ocho muertos y dos desaparecidos en Ensenada

El paso del ciclón Rachel por Baja California dejó un saldo preliminar de ocho personas fallecidas y dos más desaparecidas en el municipio de Ensenada, tras las graves inundaciones y el desbordamiento de arroyos provocados por las intensas lluvias.

De acuerdo con información del Ejército Mexicano, las labores de emergencia continúan activas para localizar a quienes permanecen sin ser encontrados, mientras que un menor de edad fue rescatado con vida durante los operativos. El fenómeno meteorológico generó corrientes de agua que arrastraron personas y golpearon severamente a diversas comunidades.

Entre las zonas más afectadas destaca el área del arroyo El Pípila, cuyo desbordamiento movilizó a personal de seguridad, rescate y Protección Civil. Asimismo, el temporal provocó daños en instalaciones castrenses, obligando a la reubicación de 50 familias de militares debido a las anegaciones registradas en el campo militar El Ciprés, donde también resultó afectado el hospital local.

Las autoridades militares y de rescate mantienen los operativos de búsqueda para actualizar la cifra de afectados conforme avancen las labores en la región.