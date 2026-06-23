El 87% de homicidios durante junio han sido ejecuciones; mayoría en baldíos y vía pública

De acuerdo con cifras que comparte la Mesa Regional de Seguridad, en lo que va del mes, se han registrado 15 eventos dolosos, en su mayoría hallados en zonas baldías y otros más en vía pública.



El jefe de las fuerzas municipales (DSPM) informó que de la cifra anteriormente expuesta hay cuatro detenidos, el más reciente, un hombre de 52 años, presunto homicida de un joven de 25 años, el cual fue asesinado a puñaladas, luego, trasladado al canal Chuvíscar donde se le prendió fuego.



No obstante, de las víctimas, 13 fueron ultimadas por arma de fuego lo que corresponde al 87%. El resto de los hechos violentos registrados en el mes, han ocurrido en viviendas, carretera, negocios y en el canal Chuvíscar.