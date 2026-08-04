¿Dónde ver el eclipse solar del 12 de agosto de 2026? NASA lo transmitirá en YouTube

El eclipse solar del 12 de agosto podrá seguirse en vivo desde cualquier parte del mundo gracias a la transmisión que realizará la NASA en su canal oficial de YouTube.

El próximo 12 de agosto de 2026 ocurrirá uno de los fenómenos astronómicos más esperados del año: un eclipse solar, el cual ocurre cuando la Luna pasa entre el Sol y la Tierra y que podrá observarse de manera presencial en distintas regiones del planeta y también a través de internet.

Para quienes no se encuentren en la franja de visibilidad o prefieran disfrutarlo de forma segura, la NASA confirmó que realizará una transmisión en vivo por YouTube por el eclipse solar permitiendo que millones de personas sigan el evento astronómico desde sus dispositivos.

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¿Dónde ver el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 en vivo?

La transmisión oficial del eclipse solar del 12 de agosto de 2026 estará disponible de manera gratuita en el canal de NASA en YouTube en punto de las 11:15 am hora de México, donde especialistas explicarán el desarrollo del fenómeno y compartirán imágenes captadas desde distintos puntos del mundo.

El eclipse solar será uno de los eventos astronómicos más importantes de 2026 y podrá apreciarse como eclipse total en algunas regiones de Europa, mientras que otros países observarán un eclipse parcial, dependiendo de su ubicación geográfica.

La recomendación para quienes deseen verlo de manera presencial es utilizar lentes certificados para eclipses solares, ya que observar el Sol directamente sin protección puede causar daños permanentes en la vista.

Si no cuentas con equipo especializado o el fenómeno no será visible desde tu ciudad, la transmisión de la NASA en YouTube será la mejor alternativa para seguir cada etapa del eclipse con imágenes de alta calidad y explicaciones de expertos, convirtiéndose en una de las opciones más buscadas para disfrutar este espectáculo astronómico.