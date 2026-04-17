Dona personal de Sindicatura 380 kilos de croquetas al “Croquetón 2026”

Con el objetivo de fortalecer el apoyo a perros y gatos en situación vulnerable, personal de la Sindicatura Municipal se sumó con la entrega de 380 kilos de croquetas, contribuyendo al acopio que será destinado a animales en resguardo y en condición de vulnerabilidad.

La Síndica municipal, Olivia Franco, hizo un llamado a la ciudadanía a sumarse al “Croquetón 2026”, destacando la importancia de la participación social en este tipo de iniciativas.

“Invitamos a las y los chihuahuenses a contribuir a esta causa; cada aportación cuenta para estas mascotas que se encuentran en refugios”, expresó.

En este marco, la funcionaria reconoció y felicitó a regidores Rosario Guadalupe Ávila García y Luis Abraham Villegas por impulsar esta Iniciativa, en conjunto con la Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, subrayando el valor del trabajo en equipo para atender esta problemática.

Para esto, se encuentran habilitados puntos de recolección de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. las siguientes ubicaciones:

Edificio Eloy S. Vallina, cuarto piso, oficina de la regidora Rosario Ávila García.

Coordinación de Medio Ambiente y Protección Animal, en avenida Periférico de la Juventud #7120, colonia Cumbres I.

Estas acciones buscan reforzar la colaboración entre autoridades y ciudadanía, fomentando una mayor participación en favor del cuidado y protección de los animales.