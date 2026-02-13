Dodgers extiende contratos de Max Muncy y Kiké Hernández

Los Ángeles Dodgers y el tercera base Max Muncy acordaron una extensión de contrato por un año con un valor garantizado de $10 millones, anunció el equipo el jueves.

Los Ángeles también anunció que renovará el contrato del utility Kiké Hernández por un año y $4.5 millones.

El contrato de Muncy incluye un salario de $7 millones para la temporada 2027 y una opción de rescisión del equipo de $10 millones ($3 millones) para 2028.

Muncy, de 35 años, quien ha pasado las últimas ocho temporadas con los Dodgers, bateó para .243 con 19 jonrones y 67 carreras impulsadas en 100 juegos la temporada pasada. Añadió tres jonrones más durante la postemporada, incluyendo uno en el séptimo juego contra los Toronto Blue Jays, para los Dodgers, bicampeones defensores de la Serie Mundial.

Sus 16 jonrones en playoffs y 46 carreras anotadas para los Dodgers son récords del club en postemporada.

Muncy, dos veces All-Star, batea para .229, con 214 jonrones y 604 carreras impulsadas en 10 temporadas en las Grandes Ligas.

Hernández, de 34 años, ha jugado nueve de sus 12 temporadas en las Grandes Ligas con los Dodgers. La campaña pasada bateó para .203, con 10 jonrones y 35 carreras impulsadas en 92 juegos, defendiendo los jardines, primera, segunda y tercera base. En la postemporada, bateó para .250, con un jonrón y siete carreras impulsadas.

En su carrera en las Grandes Ligas, batea para .236 con 130 jonrones y 470 carreras impulsadas.