Diego Boneta se preparó durante año y medio con historiadores, expertos y maestros de acento para interpretar a Fidel Castro en Killing Castro, un papel que considera el mayor desafío de su carrera.

Después de varios meses de expectativa, Diego Boneta presentó en México Killing Castro, película en la que interpreta al líder cubano Fidel Castro y que llegó al país en el marco de la edición 24 del Festival Internacional de Cine de Morelia. El actor reconoció que dar vida a una figura tan controvertida representó uno de los mayores retos de su carrera, tanto por la complejidad del personaje como por las implicaciones históricas y políticas que lo rodean.

Diego Boneta habla del desafío que vivió para interpretar a Fidel Castro

Para construir su interpretación, Boneta se dedicó a investigar el contexto histórico de Castro y los acontecimientos que aborda la cinta. El actor explicó que buscó asesoría de especialistas para comprender mejor el periodo y contar con las herramientas necesarias para representar al mandatario.

“Yo me enfoqué en investigar todo el contexto que necesitaba para poder interpretar esos cinco días lo mejor posible. Conté con ayuda de expertos, historiadores, un maestro de ellos, de hecho, del Colegio de México, experto en la Revolución Cubana, para realmente poder tener el contexto necesario”, compartió.

El protagonista de Luis Miguel: la serie aseguró que asumió el proyecto con seriedad, consciente de que Fidel Castro es una figura que ha dejado huellas profundas en la vida de numerosas familias a lo largo de varias generaciones.



“Y me informé lo más posible, porque sé que es algo serio, sé que es una figura que ha marcado a muchas familias ya por generaciones, son marcas profundas y uno como actor tiene que enfocarse en hacer la chamba, hacer el mejor trabajo posible”, señaló.

Boneta también reconoció que su interpretación inevitablemente generará opiniones encontradas, pues la figura del expresidente cubano continúa provocando debates políticos e históricos. Además, admitió que ser mexicano y no haber vivido directamente la experiencia de los cubanos representó un desafío adicional al acercarse a un personaje con semejante peso.

Diego Boneta agradece a quienes lo han apoyado desde el inicio de su carrera

“Obviamente sé que al ser Fidel Castro desata mucha polémica, conversación sobre política, también sé que no soy cubano, ¿no? Y eso lo sé. Soy actor, no tengo absolutamente nada que ver con este personaje, por eso que cuando digo que fue el reto más grande es por eso, porque no hay nada que a mí me identifique con la experiencia, pero sí me lo tomé con mucha seriedad y mucha responsabilidad”, expresó.

Ante la controversia que puede generar una representación cinematográfica de Castro, el actor también hizo una distinción entre comprender las motivaciones de un personaje y justificar sus acciones, una idea que considera fundamental en su trabajo interpretativo.

“Puedes comprender a un personaje y eso no necesariamente quiere decir que eso quiere decir que lo puedes justificar. Puedes comprender a un personaje sin justificarlo”, afirmó.

Más allá de este nuevo desafío profesional, Diego Boneta aprovechó para reflexionar sobre los más de dos décadas que lleva de trayectoria. El actor recordó sus primeros pasos en la música y los distintos proyectos que han marcado su carrera, desde su etapa como cantante hasta sus trabajos en cine, teatro y televisión.

Al mirar hacia atrás, Boneta destacó el vínculo que ha construido con el público, especialmente con quienes lo han acompañado desde sus inicios.

“Me voy hacia atrás y veo a chavas aquí que sacaban mi disco de Responde, que salió en el 2005, y cosas de Luis Miguel y de Rock of Ages y de Nuevo Orden, siento que hemos crecido juntos. Y eso es padrísimo, ya van 25 años este año, 25 años”, comentó.