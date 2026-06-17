Dictan fallo condenatorio contra tres secuestradores de 12 personas

• Víctimas originarias de Ecuador, Honduras, Guatemala, El Salvador y Panamá permanecieron secuestradas por siete días

Durante un juicio oral, el Agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Personas Ausentes y/o No Localizadas Hombres, de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo el fallo condenatorio en contra de Jairo P. Z, Daniel P. Z., y Ashley Martín T. M., tras demostrar su responsabilidad penal en el delito de secuestro agravado, cometido en perjuicio de 12 personas de distintas nacionalidades.

Se expusieron diversos datos de prueba, con los cuales se demostró que los ahora sentenciados, participaron en los hechos que se registraron desde el 10 de junio del 2024, cuando, en compañía de diversas personas, mantuvieron privadas de la libertad a sus víctimas originarias de Ecuador, Honduras, Guatemala, El Salvador y Panamá, entre ellas cuatro menores de edad, en un domicilio del fraccionamiento Praderas del Sol.

Utilizando la violencia física, moral y sexual, golpeándolos en varias ocasiones con armas de fuego, tubos, cinturones, con el puño cerrado en el cuerpo dejándoles diversas lesiones, los obligaron a permanecer en dicho lugar, al mismo tiempo que exigían a familiares de las víctimas diversas cantidades de dinero, de hasta 17 mil dólares, a cambio de su libertad.

Fue la noche del 18 de julio del 2024, cuando se desplegó un operativo por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), quienes lograron liberar a las víctimas y detener en flagrancia a los agresores, además, dentro del domicilio se localizaron armas de fuego, cargadores y cartuchos útiles de diversos calibres.

El Órgano jurisdiccional validó las evidencias del delito, y encontró culpables a los tres acusados.

Programó para el próximo miércoles 24 de junio a las 14:00 horas, la audiencia de individualización de sanciones, en donde impondrá la pena a compurgar en prisión.