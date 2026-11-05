Dictan 19 años de prisión sujeto que robó grúa e incendió bomba de gasolinera

– Destaca Fiscal resultado en tiempo récord, como parte de los nuevos procesos para brindar una justicia más pronta a las víctimas

– El sentenciado deberá pagar 1 millón 224 mil 197 pesos, por la reparación del daño

El Fiscal de Distrito Zona Centro, Mtro. Daniel Abraham Terrazas Parada, informó que ayer miércoles, obtuvieron una sentencia condenatoria de 19 años de prisión, dictada en contra de Ulises J. B., por los delitos de posesión de vehículo con reporte de robo, robo de vehículo con violencia, daños, lesiones, y homicidio en grado de tentativa.

Destacó que este resultado de la Fiscalía de Distrito Zona Centro se obtuvo en un tiempo récord, ya que los hechos ocurrieron apenas el martes 27 de octubre, “el objetivo es otorgar justicia a las víctimas, de manera más pronta y efectiva, siempre apegados al debido proceso”, expresó.

En la audiencia efectuada ayer miércoles, Ulises J. B., aceptó su responsabilidad penal por los delitos imputados, apegándose a un procedimiento abreviado, para recibir del Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal 3205/2026, la sentencia que purgará en prisión.

Además, fue condenado a pagar la cantidad de un millón 224 mil 197 pesos, por concepto de la reparación del daño.

De acuerdo a la investigación ministerial, el miércoles 27 de octubre, Ulises J. B., a bordo de una grúa con reporte de robo interpuesto ese mismo día, chocó cinco vehículos, atropelló a una persona, lesionó a otras dos, y se impactó contra un poste de cemento.

Además, durante la huida, incendió un vehículo en el que resultó herida la conductora, e incendió una bomba expendedora de gasolina, y cuando se retiró del lugar, robo con violencia una camioneta de la marca Chevrolet, línea Tracker, de color Arena, lesionando a su conductora.

Cabe señalar que en la pericial correspondiente, que le fue practicada, dio resultado positivo al consumo de metanfetamina y anfetamina.

El trabajo expuesto por parte de esta representación social para obtener la sentencia condenatoria, es resultado de la profesionalización de sus agentes, para que cada vez más personas tengan acceso a la justicia y otros más sean sometidos a ella, respetando en todo momento el debido proceso.