Detienen en Bachíniva a masculino con una pick up robada en EU

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Occidente, en el municipio de Bachiniva, detuvieron a un masculino de nombre Erasmo M. R., por posesión de un vehículo con reporte de robo en los Estados Unidos.

Los agentes revisaron una camioneta tipo Pick up de la marca GMC, línea Sierra 2500 HD, modelo 2020, color rojo con negro, sin placas de circulación, en la calle San Jerónimo, de la colonia Primero de Mayo del citado municipio, y descubrieron que fue robada el 15 de junio del 2024, en el estado de Texas.

Por lo que detuvieron al conductor de 57 años de edad, en términos de la flagrancia, y fue puesto a disposición del Ministerio Público que realizará las investigaciones y diligencias correspondientes.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).