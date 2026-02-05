Detienen al alcalde de Tequila, Jalisco, por vínculos con el crimen organizado

Autoridades federales capturaron al alcalde de Tequila, Jalisco, Diego Rivera Navarro, del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y tres funcionarios municipales más, como resultado de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y el combate a la corrupción, anunció el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

A través de su cuenta en “X”, el también coordinador del Gabinete de Seguridad federal, informó: “En seguimiento a la Operación Enjambre, donde fueron detenidos tres presidentes municipales del Estado de México, y derivado de varias denuncias ciudadanas, en un operativo coordinado @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @SSPCMexico y CNI fue detenido en Jalisco, Diego “N”, presidente municipal de Tequila, Jalisco.

“También fueron detenidos tres servidores públicos más del ayuntamiento: el Director de Seguridad Pública, el Director de Catastro y Predial y el Director de Obras Públicas.

Estas acciones se realizan en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y el combate a la corrupción instruida por la Presidenta @Claudiashein”.

Para estas detenciones participaron elementos de las secretarías de la Defensa, de Marina-Arañada de México (Semar), SSPC, Fiscalía General de la República(FGR), y ejecutaron cinco cateos en diversos domicilios de Jalisco, donde se cumplimentó una orden de aprehensión contra Rivera Navarro.

“El edil es investigado por manejar esquemas de extorsión a empresas cerveceras y tequileras en la entidad, además de estar relacionado con una célula delictiva del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)”, señalaron autoridades federales.

De acuerdo con la información difundida, las áreas de inteligencia se tuvo “conocimiento que el edil Diego Rivera Navarro lidera una red de corrupción gestada dentro del Ayuntamiento, en la cual servidores públicos extorsionan a empresarios y comerciantes del municipio, además de desviar recursos del erario publico.

“En mayo de 2025 fue citado a declarar ante la Fiscalía General del Estado por la presentación del grupo musical Los Alegres del Barranco, evento en el que se proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del CJNG”.

Los otros detenidos son Juan Manuel Pérez Sosa, Director de Seguridad Publica; Juan Gabriel Toribio Villarreal, Director de Catastro y Predial; e Isaac Carbajal Villaseñor, Director de Obras Públicas, todos ellos vinculados al CJNG, indicaron las autoridades.