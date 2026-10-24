Detienen AEI y Sedena a hombre con dosis de cristal durante un cateo

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación y del Ejército Mexicano detuvieron a un masculino en posesión de diversas dosis de cristal, durante un cateo que efectuaron ayer jueves, en un domicilio de colonia Tierra Nueva, en la ciudad de Cuauhtémoc.

La intervención con mandamiento judicial fue en el domicilio que se ubica en las calles 100, entre Águilas y Moctezuma, en donde detuvieron a quien se identificó como Jesús Joel C. R., de 43 años de edad.

Se le aseguró tres envoltorios de plástico que contenían una sustancia granulosa y cristalina con las características del cristal con un peso de 6 gramos, además, un envoltorio con 13 gramos y por separado 3 gramos de la misma sustancia.

El detenido, junto con la metanfetamina asegurada, fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Occidente para ponerlos a disposición del Ministerio Público de la Unidad de Investigación contra el narcomenudeo.

De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).