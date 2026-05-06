Detienen a pareja en posesión de metanfetaminas en El Jarudo

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos al Centro de Operaciones Estratégicas (COE), de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, detuvieron a dos personas identificadas como Brandon L. M., de 22 años e Irene Bethel G. B., de 41 años de edad, por delitos contra la salud, en la colonia El Jarudo de Ciudad Juárez.

La detención en flagrancia de la citada pareja fue en las calles Jarudo Oriente y Sierra Buena, ya que traían entre sus pertenencias 534 gramos de metanfetamina, distribuidos en dos envoltorios de plástico.

Los detenidos, junto con la droga asegurada, quedaron a disposición de un agente del Ministerio Público, autoridad que procederá con las investigaciones correspondientes para resolver su situación legal.

Con los operativos que realizan de manera permanente los elementos policiacos, se asegura la tranquilidad de la ciudadanía y se da continuidad al combate frontal de los delitos con la detención de los infractores.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).