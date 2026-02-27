Detiene SSPE a masculino por portación ilegal de arma de fuego en Gpe. y Calvo

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), a través de la Subsecretaría de Despliegue Policial, realizó la detención de un masculino por portación ilegal de arma de fuego en la comunidad de El Bajío Largo de Atascaderos, en el municipio de Guadalupe y Calvo.

La intervención se registró el 26 de febrero, cuando elementos efectuaron la detención de José María S.O, de 20 años de edad, como parte de los operativos que se llevan a cabo en la zona durante esta semana, por instrucción del Secretario Gilberto Loya.

Durante la revisión se aseguró un arma corta con un cargador abastecido con ocho cartuchos útiles y un cargador adicional desabastecido. Asimismo, se aseguró una cuatrimoto sin placas.

Entre los objetos asegurados se encuentran 1,300 cartuchos útiles, 14 cargadores del mismo calibre, dos chalecos balísticos —uno con la leyenda “Marina”— y una piernera táctica para pistola.

El detenido, el arma, el vehículo y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, autoridad encargada de determinar su situación jurídica.

Con estas acciones, la SSPE reafirma su compromiso de reforzar la presencia operativa en la zona serrana y combatir la portación ilegal de armas de fuego en el estado, co