Detiene Policía Municipal a motociclista por presuntos delitos contra la salud y uso de placas sobrepuestas

Policías municipales detuvieron en la colonia San Felipe a un hombre de 24 años, a quien le aseguraron una bolsa con aparente marihuana y una motocicleta cuyas placas correspondían a otra unidad.

La intervención ocurrió durante la madrugada, tras un reporte de vehículo sospechoso en las calles Cortés de Monroy y Ramírez Calderón, donde un agente del Distrito Villa localizó al motociclista y le marcó el alto.

Durante la revisión, el policía encontró la bolsa con la sustancia y, al verificar los datos de la motocicleta Italika Urban Work, modelo 2019, detectó que portaba placas correspondientes a una motocicleta de la misma marca, modelo 2022.

Por estos hechos, Jordi Alejandro M. B. fue trasladado a la Comandancia Norte y posteriormente puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado, junto con la motocicleta y la sustancia asegurada, para las investigaciones correspondientes.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.